Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsünün Altında Kalan 14 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Halk Otobüsünün Altında Kalan 14 Yaşındaki Öğrenci Öldü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Halk Otobüsünün Altında Kalan 14 Yaşındaki Öğrenci Öldü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Olay, Çerkezköy ilçesi Malkoçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda Nur Tekdemir (14) isimli öğrenci, yolu karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Sami A. yönetimindeki 59 M 7171 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenci Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selda Nur Tekdemir hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:44 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
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