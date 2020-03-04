Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan 75 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi.

Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti, System.String[]

Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan 75 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki Hüseyin Göker, H.K.'nın kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek düştü. Otobüsün arka tekerlerinin altında kalan 75 yaşındaki Hüseyin Göker olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sonrasında halk otobüsü şoförü H.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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