Halk otobüsünün altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bugün, Dilovası İmam Buhari Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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