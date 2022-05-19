Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

19.05.2022 20:38
Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alimenteşoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden Ö.U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel Halk otobüsü, 10 metre gittikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadını fark eden sürücü, aracı durdurarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kadını, aracın altından çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Bu arada kaza yerinde toplananlar, kadının cansız bedeninin çıkarılması sırasında ekiplerin çalışmalarını cep telefonu ile kaydetti. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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