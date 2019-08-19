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Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

50 dakika önce

Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybettiÇORUM - Çorum'da halk otobüsünün çaptığı 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun hayatını kaybetti.

Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti
ÇORUM - Çorum'da halk otobüsünün çaptığı 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun hayatını kaybetti.
Kaza, dün Gülabibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y.'nin kullandığı halk otobüsü Cemilbey caddesinde seyir halinde iken Yiğit Emir'e çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, Yiğit Emir Berksun bugün Ulu Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra, Yiğit Emir'in ailesi ve yakılanları katıldı.
Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
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