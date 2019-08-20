Halk otobüsünün çarptığı çocuk ölümden döndü
49 dakika önce
Çorum'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hürriyet
Parkı yanında annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Alperen Taha Kekillioğlu adlı çocuğa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi kaldırımın kenarına düştü. Ölümden dönen çocuk daha sonra annesiyle birlikte olay yerine çağrılan ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sırasında otobüsün yaptığı ani fren sonucu otobüs içerisinde savrulan 2 çocuk da tedbir amaçlı sağlık görevlilerine kontrolden geçirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu 5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi