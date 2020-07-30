Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ahmet Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile aniden yola çıkan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Şeyh Ahmed isimli çocuğa, H.A'nın kullandığı 46 H 0542 plakalı halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında sıkışan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Otobüsün altından çıkarılan talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Omar Şeyh Ahmed, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ