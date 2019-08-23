Halk otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Ağustos'ta merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Hacı Deveci'ye (39) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı.

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deveci, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel halk otobüsünün Deveci'ye çarpma anı görünüyor.