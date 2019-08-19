Halk otobüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
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Çorum'da halk otobüsünün çaptığı küçük çocuk hayatını kaybetti.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:24 Kaynak: İHA
'da halk otobüsünün çaptığı küçük çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, dün Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ü.Y.'nin kullandığı halk otobüsü, Cemilbey Caddesi'nde seyir halindeyken Yiğit Emir'e çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı Hitit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken Yiğit Emir Berksun Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın
'ın yanı sıra Yiğit Emir'in ailesi ve yakılanları katıldı. - ÇORUM
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