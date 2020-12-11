Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı

11.12.2020 12:25
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP'te özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Niyazi Karadere (48) yaralandı, arkasındaki eşi Leyla Karadere (45) ise yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Niyazi Karadere (48) yaralandı, arkasındaki eşi Leyla Karadere (45) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, aynı yöne giden Niyazi Karadere'nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet, otobüsün altına girdi. Kazada, sürücü Niyazi Karadere yaralandı, arkasında oturan eşi Leyla Karadere ise yaşamını yitirdi. Yaralı Niyazi Karadere, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazanın ardından halk otobüsü şoförünü gözaltına aldı.


Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı

İncilipınar Mahallesi, Karadere, Niyazi, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika


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