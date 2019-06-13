Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
2 saat önce
Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiKARABÜK Karabük'te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
KARABÜK Karabük
'te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Susoy isimli yaşlı adama Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Medikar Hastanesine kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaşlı adamın ikindi namazı için evinden camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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