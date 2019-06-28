Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

1 saat önce

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı Sivas'ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, otobüs şoförü panik yaşadıSİVAS - Sivas'ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Sivas'ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, otobüs şoförü panik yaşadı
SİVAS - Sivas'ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ana durağında meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü ana durak içerisinde yürüyen M.K.'ya çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen M.K.'nın ayağının üzerinden geçti. Yaralanan M.K. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ise kaza nedeniyle panik yaşadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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