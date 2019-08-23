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Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü... Kaza anı kamerada

9 dakika önce

Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü.

Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü... Kaza anı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 5 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Annesini ziyaretten dönen 39 yaşındaki Hacı Deveci'ye, Eski Dülük Caddesi'nde yolun karşısına geçerken özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Deveci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Deveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Deveci'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Deveci'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, Deveci'ye özel halk otobüsünün çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde ara sokağa hızlıca giren sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsünün Deveci'ye çarpma anı yer alıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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