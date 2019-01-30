Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsünün Direğe Çarparak Yaptığı Kaza Kamerada

Halk Otobüsünün Direğe Çarparak Yaptığı Kaza Kamerada

1 saat önce

Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

Halk Otobüsünün Direğe Çarparak Yaptığı Kaza Kamerada, System.String[]
Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önledi.

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Sürücü, özel halk otobüsünün yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasının ardından hakimiyetini kaybetti. Otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon hattı dağıtım kutusunun bulunduğu direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önlerken, yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otobüsün direğe hıza çarpması ve çevredeki vatandaşların panik yaşaması görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Mimar Sinan Caddesi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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