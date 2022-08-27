Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

27.08.2022 03:30

Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza 18.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde Necmi Uysalyönetimindeki 16 M 06001 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle sokakta seyir halinde olan 8 yaşındaki Enes Kaplan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuğun, üzerinden otobüs geçti. Kazanın ardından olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Kazayı gören vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izlediler. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otobüsün çarptığı bisikletli Enes hayatını kaybetti Otobüsün çarptığı bisikletli Enes hayatını kaybetti Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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