Halk otobüsünün kullanan belediye başkanı pandemi kurallarını denetledi - Son Dakika

Halk otobüsünün kullanan belediye başkanı pandemi kurallarını denetledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini yerinde görmek ve vatandaşları virüs konusunda uyarmak için belediyeye ait halk otobüsünün şoför koltuğuna oturup sefer yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini yerinde görmek ve vatandaşları virüs konusunda uyarmak için belediyeye ait halk otobüsünün şoför koltuğuna oturup sefer yaptı. Şoför koltuğundan belediye başkanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Başkan Zeybek ise otobüse binen yolculara 'bendensiniz' diyerek ücret almadı.

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Pandemi sürecine dikkat çekmek amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren halk otobüsüne binerek vatandaşları maske ve dezenfekte kullanımı konusunda uyaran Başkan Zeybek, ücret almayarak 'bendensiniz' dedi. Otobüse binen bazı vatandaşlar ise Başkan Zeybek'i karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


'Gönül Belediyeciliği' sloganıyla halkla iç içe olmaya devam eden Başkan Zeybek, halk otobüsüne binerek 'ANS-Çarşı' hattında direksiyonun başına geçti. Otobüse binen vatandaşları Covid-19 salgınına karşı alınması gerekli tedbirler konusunda uyaran Başkan Zeybek, salgınla mücadele kapsamında Belediyemizin yaptığı çalışmalardan bahsetti.


"Pandemi ile mücadele kararlarına Afyonkarahisarlılar büyük oranda uyuyor"


Vatandaşları maske ve dezenfekte kullanımına dikkat ettikleri için teşekkür eden Başkan Zeybek, şehir günde binlerce kişiye ulaşım hizmeti veren otobüs şoförlerine de kazasız belasız yolculuklar diledi. Tamamladığı seferin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, hükümetin almış olduğu tavsiye niteliğindeki kararlara Afyonkarahisarlılar'ın büyük oranda uyulduğuna dikkat çekti. Bu durumu yerinde görmek amacıyla otobüsü bizzat sürdüğünü ifade eden Başkan Zeybek, "Bu durumu görmek için bir sefer düzenledik. Gördük ki halkımız kurallara bire bir riayet ediyor. Hemşehrilerime salgın sürecinde gösterdikleri hassasiyetten dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, Koronavirüs, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk otobüsünün kullanan belediye başkanı pandemi kurallarını denetledi - Son Dakika
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