Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünün motoru yandı
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Halk otobüsünün motoru yandı

1 saat önce

DÜZCE'de, içinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı.

Halk otobüsünün motoru yandı, System.String[]

DÜZCE'de, içinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın söndürülemeyince durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde, Kalıcı Konutlar Kervan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Dursun Usoğlu'nun kullandığı 81 DP 753 plakalı özel halk otobüsünün motoru bir anda alev aldı. Usoğlu içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekti. Bu sırada otobüsten duman çıktığını görenler, yangın söndürme tüpleri ile araca müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen yangın sönmeyince, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinin ilerisindeki kavşaktan dönen ve bu sırada yangına bakan sürücülerin kullandığı iki otomobil çarpıştı. Kazaya olay yerinde bekleyen sağlık ve polis ekipleri müdahale ederken, kazada yaralanan olmadı.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
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