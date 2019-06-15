Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
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Halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada

3 saat önce

Ümraniye'de iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önündeki minibüslere ve araçlara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Ümraniye'de iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önündeki minibüslere ve araçlara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 6 kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önünde bulunan minibüs ve otomobillere art arda çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün çarptığı otomobiller ileri savrularak önlerinde duran araçlara çarpıyor.
(İHA)
Halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
Ümraniye, Güncel
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