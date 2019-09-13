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Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

1 saat önce

Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdıİzmit'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü yolda dönerek park halindeki otomobile çarptı.

Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

İzmit'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü yolda dönerek park halindeki otomobile çarptı. Otobüste bulunan 4 yolcu yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 J 0145 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen halk otobüsü yolda dönerek park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi. Kazada halk otobüsü içerisinde bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Kazaya gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan yolculara ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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