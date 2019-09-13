Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

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AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin

AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var