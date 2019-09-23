Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünün otomobille çarpışma anı kamerada
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Halk otobüsünün otomobille çarpışma anı kamerada

1 saat önce

Sivas'ta halk otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halk otobüsünün otomobille çarpışma anı kamerada, System.String[]

Sivas'ta halk otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Altuntabak Mahallesi Hamam durağında meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü sokak kesişiminde Ö.G. idaresindeki 58 YB 103 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında park halinde bulunan 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durdu. Kazada Ö.G., A.Y., M.Y. ve F.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
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