Halk otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi! annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi! annenin feryadı yürekleri dağladı

08.07.2022 13:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un yakarışı yürek dağladı.

Bursa'da seyir halinde olan sürücü Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami Dikilitaş yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un yakarışı yürek dağladı. Öte yandan ölen sürücünün, dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Son dakika haberi... Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi! annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Halk otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi! annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement