Bursa'da seyir halinde olan sürücü Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami Dikilitaş yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un yakarışı yürek dağladı. Öte yandan ölen sürücünün, dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Halk otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi! annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika