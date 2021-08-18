Halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü anne ile oğlu yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve sürücüsünün kimliği bilinmeyen 41 PN 121 plakalı halk otobüsü, Pelin S.' idaresindeki 67 ABT 538 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Pelin S. ile araç içerisinde bulunan oğlu Metehan S. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.