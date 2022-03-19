Halk oyunları antrenör kursu ilgi görüyor - Son Dakika
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Halk oyunları antrenör kursu ilgi görüyor

19.03.2022 14:25

Başkent Ankara'da devam eden 2. kademe halk oyunları antrenör kursu ilgi gördü.

Başkent Ankara'da devam eden 2. kademe halk oyunları antrenör kursu ilgi gördü.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Taner Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yapılacak uygulamalı sınavla sona erecek eğitimlere Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu söyledi.

Kurslara çeşitli kentlerden çok sayıda kişinin müracaat ettiğini anlatan Bozkuş, "Eğitimlerimizi önce teorik, ardından uygulamalı veriyoruz. Şu an burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk oyunları antrenör adaylarımız var. Onları eğittikten sonra vereceğimiz sertifikalarla bölgelerinde gençlerimizin bu branşla tanışmalarını sağlayacağız." dedi.

Eğitimlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü denetimde verildiğini aktaran Bozkuş, şunları kaydetti:

"Amacımız halk oyunlarımıza, kültürümüze ve spor camiasına hizmet etmek. Kurslarımızda adaylarımızı hem eğitiyoruz hem diğer bölge oyunlarını tanıtıyoruz. Hocalarımız kursiyerlerimize bölgelerin oyunlarını uygulamalı anlatıyor. Kursiyerlerimiz öğretmen, antrenör olacak. Dolayısıyla antrenör olduklarına ne tür uygulamalar yapacaklarını, öğrencilerine neler öğretebileceklerini, sınıf hakimiyetlerini nasıl kontrol edeceklerine dair eğitici dersler veriyor, diğer taraftan da uygulamalar yapıyoruz. Bugün kursumuzu tamamlayıp yarında uygulama sınavla halk oyunları ikinci kademe kursumuzu sonuçlandırmış olacağız."

Halk oyunları antrenör kursu ilgi görüyor
Halk oyunları antrenör kursu ilgi görüyor
Halk oyunları antrenör kursu ilgi görüyor
Halk oyunları antrenör kursu ilgi görüyor

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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