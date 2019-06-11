Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası finali Artvin'de yapılacak

Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası finali 27-28 Haziran'da Artvin
'de yapılacak.
Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öngüner'in Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin
'le yaptığı görüşme sonrası "Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası"nın Kafkasör Yaylasında yapılması için protokol imzaladı.
Protokol imza töreninde konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, belediye ve Halk Oyunları Federasyonu temsilcileri arasında imzalanan protokol kapsamında 30 ilden halk oyunları ekiplerinin kentte ağırlanacağını söyledi.
Şampiyona kapsamında Türkiye'nin 30 farklı rengini kentte ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacaklarının ifade eden Elçin, bu yıl 39'uncusu düzenlenecek olan Kafkasör Festivali programı içerisinde yer alan Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası finalinin 27-28 Haziran tarihlerinde Kafkasör Yaylasında yapılacağını aktardı.
Halk oyunları denince akla gelen ilk illerin başında Artvin'in geldiğini belirten Elçin, "Kültürel mirasımız boğa güreşleri ile Artvin'in bir diğer kültürel zenginliği olan halk oyunlarını bir araya getiriyoruz. Bu kültür şölenimize herkesi bekliyoruz." dedi.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öngüner ise Artvin'in böyle büyük organizasyona ev sahipliği yapacağından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek Elçin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.