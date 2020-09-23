Halk oyunları ekibinden iplerle sosyal mesafeli halay - Son Dakika

ARDAHAN'da Avrupa Spor Haftası, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Kutlamada, davul- zurna eşliğinde halk oyunları ekibi, parmaklarına bağladıkları iplerle sosyal mesafeli halay çektiler.

Ardahan Şehir Stadyumu'nda yapılan etkinliğe Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, daire müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Vali Hüseyin Öner, "Ülkemiz bilhassa eğitim çağındaki gençlerimizin sporla iç içe gelişmesini sağlamaya yönelik çok önemli yatırımlar yapmakta, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok yatırım ve uygulamalarında bu alandaki gelişmelere tanık olmaktayız. "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganı ile kutladığımız Avrupa Spor Haftası kutlamalarına katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve katkı sağlayan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tesislerimizin ve organizasyonlarımızın vatandaşlarımızın daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu yaşam koşullarına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan halk oyunları ekipleri koronavirüs nedeniyle maske takmayı ihmal etmedi. Halk oyunları ekibi sosyal mesafeyi sağlamak için ellerine aldıkları iplerle halay çekti. Katılımcılar daha sonra kurulan sergi alanlarını gezerek bilgi aldılar.