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Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama

1 saat önce

alk oyunları ekibine coşkulu karşılamaTürkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü kent merkezinde çoşku ile karşılandı.

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü kent merkezinde çoşku ile karşılandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Yıldızlar Türkiye Finali, 11 ilin katılımıyla yapıldı. Yarışmada, Sivas'ı temsil eden Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon halk oyunu ekibi vatandaşlar tarafından kent merkezinde coşkulu bir şekilde karşılandı. Ekip, coşkulu vatandaşlara halk oyunu gösterisi sergiledi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Yarışmada derece aldıkları için mutlu olduklarını belirten öğrenciler, Sivas'ı gururla temsil ettiklerini söylediler. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:04 Kaynak: İHA
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