Halk Oyunları Ekipleri Kıyasıya Yarıştı

Erzurum'da, 7 ilden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup Birinciliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum'da, 7 ilden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup Birinciliği, renkli görüntülere sahne oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciğince Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün süren yarışmaya, Erzurum'un yanı sıra Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt'taki okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.



Yıldız ve genç kategorilerindeki halk oyunları ekipleri, düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda Türkiye finallerine katılmak için kıyasıya mücadele etti.



Müsabakalarda, lise gençlerde düzenlemeli dalda birinci Kars Alparslan Anadolu Lisesi, ikinci Gümüşhane Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü ise Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Sağlık Meslek Lisesi oldu.



Lise gençler düzenlemesiz dalda Erzurum Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi ikinciliği, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncülüğü elde etti.



Yıldızlar kategorisinde Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu birinci, Palandöken Yahya Kemal Ortaokulu ikinci, Ağrı Selahaddin Eyyubi Ortaokulu üçüncü oldu.



Yarış sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazananlara madalyalarını verdi.



Taşkesenligil, organizasyonun güzel geçtiğini belirterek, Türkiye finaline katılacaklara başarı diledi.



Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Şahset İrten de Türkiye şampiyonasında kenti temsil edecek okullar, yöneticiler, antrenörler ve öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.



İrten, lise gençlerde başarılı olan ekibin Sinop'ta düzenlenecek Türkiye finallerinde yarışacağını, yıldızlarda ise ilk ikiye giren okulların Denizli'de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını aktardı.



Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu halk oyunları antrenörü Metahan İçoglu ise Denizli'de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Yarışlar çok güzel geçti. Denizli'deki Türkiye şampiyonasında ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz Türkiye birinciliği." dedi.



Müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Güngör Şenses ve Köksal Kaçmaz, Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ile çok sayıda vatandaş izledi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sultan Tavuğuna Biçilen Fiyat Dudak Uçuklattı! Tam 5 Bin Liraya Satıldı

Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu

Survivor Dokunulmazlık Oyununda Başarısız Olan Hakan, Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri