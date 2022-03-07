Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi - Son Dakika
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Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi

07.03.2022 07:09

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Oyunları Federasyonu koordinesinde halk oyunları grup yarışması düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Oyunları Federasyonu koordinesinde halk oyunları grup yarışması düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışmaya Van, Batman, Bingöl, Mardin, Bitlis, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak'tan 32 ekip katıldı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gazetecilere, yarışmaya 8 ilden yaklaşık 700 sporcunun katıldığını söyledi.

Ekipler arası yarışmaların yapıldığını belirten Elkatmış, "Dün 17 ekip arasında gençler yarışması yapıldı. Bugünde 15 ekip arasında yıldızlar yarışması yapılacak. Bu yarışmaya katılan tüm hocalarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez ise yarışmada dereceye giren ekiplerin Türkiye finaline katılma hakkı elde edeceğini belirtti.

Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan halk oyunları antrenörü Hasan Toraman da salgından dolayı uzun süredir bu tür etkinliklerin yapılmadığını belirtti.

Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi
Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi
Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi

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Karla mücadele çalışmaları devam ediyor Karla mücadele çalışmaları devam ediyor Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi

Şırnak, Bitlis, Bingöl, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi - Son Dakika


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