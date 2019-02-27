Halk Oyunları İl Temsilciliğinden Vali Akbıyık'a Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek ve Halk Oyunları Hakem Kurulu Temsilcisi Namık Boyar, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu Hakkari
İl Temsilcisi Sıtkı Zerek ve Halk Oyunları Hakem Kurulu Temsilcisi Namık Boyar, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.
Zerek ve Boyar, halk oyunlarına verdiği desteklerinden dolayı Vali İdris Akbıyık'a teşekkür ederek, şükranlarını sundular. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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