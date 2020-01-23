Halk oyunları kursları kış dönemi kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk oyunları kursları kış dönemi kayıtları başladı - Son Dakika

Halk oyunları kursları kış dönemi kayıtları başladı

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından "Kurs Zamanı" sloganıyla başlanan kurslar kış döneminde de devam ediyor.

Halk oyunları kursları kış dönemi kayıtları başladı, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından "Kurs Zamanı" sloganıyla başlanan kurslar kış döneminde de devam ediyor.


Pamukkale Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz ayında "Yaz Spor Kursları" başlığı altında öğrencilere yönelik düzenlenen halk oyunları kursları, sonbaharda "Kurs Zamanı" olarak devam etti. Belediyeden sonbahar etaplarının tamamlanmasıyla birlikte halk oyunları kurslarının kış dönemi kayıt başvuruları başladığı bildirildi. İnternet üzerinden başvuruları alınan ve son başvuru tarihi 3 Şubat 2020 tarihi olan halk oyunları kursları Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilecek.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların kendilerini geliştirmeleri ve hobilerini gerçekleştirmeleri için çeşitli olanaklar sunmaya devam ettiklerini belirterek "Halk oyunlarımızın gelecek kuşaklarımıza aktarılmasının öneminin bilinciyle, halk oyunlarımızı öğrenme isteği olan 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz halk oyunları kurslarımıza bir yenisi ile devam ediyoruz kurslarımıza" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:09 Kaynak: İHA
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