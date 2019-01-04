Son Dakika Haberleri: Halk Oyunları Ve Dans Kursları Foça'da İlgi Görüyor

Halk Oyunları Ve Dans Kursları Foça'da İlgi Görüyor

1 saat önce

Foça Belediyesi Halk Oyunları ve Dans Kursları yoğun ilgi görüyor. 7'den 77'ye herkese hitap eden kurs eğitimleri hafta içi gerçekleştiriliyor.

Halk Oyunları Ve Dans Kursları Foça'da İlgi Görüyor, System.String[]

Ücretsiz sunulan 7-8 Yaş dans, çocuklar Flamenko, Tango, Salsa, Zeybek, Artvin ve Trakya yöresi Halk Oyunları kurslarına 150 kişi katılıyor.

Halk Oyunları ve Dans Kursları; Foça Belediyesi Eğitmeni, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Mezunu Derya Çakırefe eşliğinde gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:11 Kaynak: Bültenler

Foça, Güncel
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