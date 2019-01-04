Halk Oyunları Ve Dans Kursları Foça'da İlgi Görüyor
1 saat önce
Foça Belediyesi Halk Oyunları ve Dans Kursları yoğun ilgi görüyor. 7'den 77'ye herkese hitap eden kurs eğitimleri hafta içi gerçekleştiriliyor.
Ücretsiz sunulan 7-8 Yaş dans, çocuklar Flamenko, Tango, Salsa, Zeybek, Artvin ve Trakya yöresi Halk Oyunları kurslarına 150 kişi katılıyor.
Halk Oyunları ve Dans Kursları; Foça Belediyesi Eğitmeni, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Mezunu Derya Çakırefe eşliğinde gerçekleştiriliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır