Halk Oyunları Yarışması
58 dakika önce
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 4 kategoride okullararası yarışma düzenlendi.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu tarafından 4 kategoride okullararası yarışma düzenlendi. Yeni Mahalle
Kapalı Spor Salonu'nda "minikler", "küçükler", "gençler" ve "yıldızlar" olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmaya, 25 okuldan 400 öğrenci katıldı.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halk oyunlarının en çok önemsedikleri branşlar arasında yer aldığını ifade ederek, "Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin, duygularımızın resmedildiği ve anlatıldığı bir branşımız. Özellikle bu dönemde teknoloji ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklara maruz kaldığı gençlerimizin özellikle spor faaliyetlerinde halk oyunları ile ilgili çalışmalarda, yarışmalarda olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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