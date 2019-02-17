Son Dakika Haberleri: Halk Oyunları Yarışması

Halk Oyunları Yarışması

58 dakika önce

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 4 kategoride okullararası yarışma düzenlendi.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 4 kategoride okullararası yarışma düzenlendi.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda "minikler", "küçükler", "gençler" ve "yıldızlar" olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmaya, 25 okuldan 400 öğrenci katıldı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halk oyunlarının en çok önemsedikleri branşlar arasında yer aldığını ifade ederek, "Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin, duygularımızın resmedildiği ve anlatıldığı bir branşımız. Özellikle bu dönemde teknoloji ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklara maruz kaldığı gençlerimizin özellikle spor faaliyetlerinde halk oyunları ile ilgili çalışmalarda, yarışmalarda olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Türkiye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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