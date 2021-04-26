Halk ozanı Ali Ekber Çiçek mezarı başında anıldı - Son Dakika

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek , ölüm yıl dönümünde Edremit'in Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin , Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Ali Ekber Çiçek'in kızı Ebru Çiçek, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ile yönetimi, sanatçılar ve sevenleri katıldı. - BALIKESİR

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