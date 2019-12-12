Halk ozanı Ali Kızıltuğ Sivas'ta anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk ozanı Ali Kızıltuğ Sivas'ta anıldı - Son Dakika

Halk ozanı Ali Kızıltuğ Sivas'ta anıldı

6 saat önce

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının ikinci yılında memleketi Sivas'ta düzenlenen etkinlikte anıldı.

Halk ozanı Ali Kızıltuğ Sivas'ta anıldı, System.String[]

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının ikinci yılında memleketi Sivas'ta düzenlenen etkinlikte anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki program, Kızıltuğ'un hayatının anlatıldığı slayt gösterisiyle başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, Kızıltuğ'un yaşanmışları en güzel özleştiren, Anadolu'nun hasretini, toprağını, bereketini, özlemini, muhabbetle ve aşkla özümseyerek besteler yazan bir ozan olduğunu söyledi.

Ayhan, programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve sanatçılarına teşekkür etti.

Programda Ali Kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ, ses sanatçıları Gökhan Kılıç, Ali Metin, Müslüm Eke, Mustafa Eke ve Tülay Maciran, halk ozanı Kızıltuğ'un türkülerini seslendirdi.

Programa Ali Kızıltuğ'un ailesi, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, Ali Kızıltuğ, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal

Son Dakika Haberleri
17:08 MALTEPE'DE CESEDİ BAVULDA BULUNAN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
17:08 Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı - Son Dakika
17:08 Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi - Son Dakika
17:08 Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi - Son Dakika
17:07 Robot refakatçiler geliyor - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk ozanı Ali Kızıltuğ Sivas'ta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]