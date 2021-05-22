Halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı - Son Dakika

Aşık Mahsuni Şerif için vefatının 19'uncu yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Mahsuni Şerif'in Çilehane mevkisinde bulunan kabri başındaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Hacıbektaş Abdallar Topluluğunca halk ozanının türküleri seslendirildi.

Katılımcıların kabre karanfil bırakmasının ardından program, lokma ikramıyla son buldu.

Anma programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aşık Mahsuni Şerif'i saygıyla andığını belirterek, "Aşık Mahsuni Şerif, hep milletin menfaati için koşturmuş asrımızın Pir Sultan'ıdır. Mahsuni Şerif'in iki büyük sevdası vardı, birisi Hacı Bektaş Veli birisi de Mustafa Kemal Atatürk." dedi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da "Mahsuni baba bizi bırakıp aramızdan ayrılalı 19 yıl oldu. Seni unutmayacağız Mahsuni baba, seni özlem ve saygıyla anıyoruz. Yattığın yer nur, ruhun şad olsun." diye konuştu.

Anma törenine, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile Aşık Mahsuni Şerif'in yakınları katıldı.