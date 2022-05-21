Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı

21.05.2022 16:06
Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 20. yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 20. yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Ozanın, Çilehane mevkisinde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi.

Hacıbektaş Belediyesince düzenlenen anmada, Mahsuni Şerif'in türküleri seslendirildi, semah gösterisi yapıldı.

Program, lokma ikramıyla sona erdi.

Anma programına, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile ozanın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2) Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2) Nevşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı Nevşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kaynak: AA

Mahzuni Şerif, Mahsuni Şerif, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı: 672 bin Suriyeli İstanbulkart kullanıyor
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement