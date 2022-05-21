Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Nevşehir'deki kabri başında anıldı

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 20. yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Ozanın, Çilehane mevkisinde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi.
Hacıbektaş Belediyesince düzenlenen anmada, Mahsuni Şerif'in türküleri seslendirildi, semah gösterisi yapıldı.
Program, lokma ikramıyla sona erdi.
Anma programına, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile ozanın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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