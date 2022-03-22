HALK OZANI AŞIK VEYSEL VEFATININ 49. YILINDA GÜLHANE PARKI'NDA ANILDI - Son Dakika

HALK Ozanı Aşık Veysel için ölümünün 49'uncu yılında Gülhane Parkı'nda bulunan anıtının başında tören düzenlendi.

49 yıl önce hayatını kaybeden Türk Halk Ozanı Aşık Veysel, Gülhane Parkı'nda bulunan Aşık Veysel Anıtı'nın önünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, eski Bakan Mustafa Kul, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Düşler Dünyası Sanat Topluluğu üyeleri, çok sayıda ozan ve vatandaş katıldı. Törende MESAM Başkanı Recep Ergül, Aşık Veysel'in Birlik Destanını okudu.

CUMHURİYETİN AŞIĞI DENİNCE AKLIMIZA GELEN AŞIK VEYSEL'DİR

Aşık Veysel'in bir Cumhuriyet ozanı olduğunu belirten Recep Ergül, Kendinden asırlar önce yaşamış olan Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi değerlerin yirminci yüzyıl temsilcisidir. Cumhuriyetin aşığı denince aklımıza gelen Aşık Veysel'dir. Yeteri kadar anlayabildik mi Sanmıyorum. Toplumun her kesiminden bir şeyler duyacağız. En çok da siyasetten duyacağız. Siyasetçilere şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu toplumu germeyin. Bu toplumu bir arada tutmaya çalışın dedi

Toplumun Aşık Veysel'i anlaması ve felsefesini benimsemesi halinde, barış ve huzur içinde yaşayacağını anlatan Recep Ergül, Aşık Veysel'in Gelmez yola gidiyorum türküsünü de okudu.

BÜYÜK BİR FİLOZOFTU

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer ise Aşık Veysel'in bilim ve çağdaşlığı benimseyen büyük bir filozof olduğunu söyleyen Çiğdem Özer, Sevgili dedem 7 yaşından itibaren tek bir nokta, tek bir çizgi görmediği halde, dünya olaylarını derin bir olgunlukla ve bilgelikle yorumlamış, halk edebiyatımıza çok güzel eserler kazandırmıştır. Sivas'ın Şarkışla Köyü'nden çıkarak, gerçek bir halk adamı, bir bilge olarak halkının duygu ve düşüncelerini toplumsal sorunlarını şiirlerine konu yaptı. Adeta bir Sivas kilimine nakış atar gibi dokudu. Cumhuriyet ozanı olan dedem Atatürk devrimciliğini, vatanseverliğini, Atatürk'ün çağdaşlaşma hareketini yürekten özümsemiştir dedi.

Aşık Veysel'in vatan sevgisini yüreğinde duyan bir kalk ozanı olduğunu belirten Çiğdem Özer, Gülizar ninem dedem içim 'Bir Atatürk'ü görmediğine bir de askere gidemediğine çok üzülürdü' derdi diye konuştu.

Program, Aşık Veysel türküleri ve şiirlerinin okunmasının ardından son buldu.