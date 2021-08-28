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Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı - Son Dakika

Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı

28.08.2021 12:00

Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı 10. Geleneksel Aşık Kemali Anma Gecesi'ne halk ozanlarının sazları eşliğinde vatan, bayrak ve millet sevgisi temalı sözleri damga vurdu Adana'nın Kozan ilçesinde 10.

Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı

10. Geleneksel Aşık Kemali Anma Gecesi'ne halk ozanlarının sazları eşliğinde vatan, bayrak ve millet sevgisi temalı sözleri damga vurdu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 10. Geleneksel Aşık Kemali Anma Gecesi'ne aşıkların vatan ve bayrak sevgisini dile getiren sözleri damga vurdu. Aşıklar sazları ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini dillendirirken katılımcılar da onları ayakta alkışladı.

Kozan'da göç yolunda düzenlenen 10. Geleneksel Aşık Kemali Anma Gecesinde Ozan Nihat, Aşık Adnan Özcan'dan, Aşık Eyyübi, Aşık Aşikar, Osman Akçay, Aşık Hikmetli ve Ozan Alişan katıldı. Vatan ve bayrak sevgisini sazı eşliğinde dile getiren ve kardeşlik mesajları veren aşıklar, yeni nesil aşıkların yetişmesi istediklerini de ifade ederek öz kültürümüz daha geniş kitlelere yayılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Tertip komitesinde yer alan Adnan Özcan da yeni nesil aşıkların yetişmesi gerektiğine vurgu yaparak "Ben Ali Kemal ustanın çırağıyım. 10 yıldır mücadele ediyoruz. Bir kültür yaşasın yeni nesillere taşınsın istiyoruz. Aşıklar vatan sevgisi kültür sevgisini yeni nesillere aktarmak için sazı sözü ile anlatır. Usta aşıklar yeni çıraklar yetiştirmeli ve öz kültürümüz gelecek nesillere taşınmalı" dedi.

Geceye destek veren iş insanı Harun İnceler de atalardan günümüze taşınan aşıklara ve sanata daha çok yeni neslin sahip çıkması gerektiğine vurgu yaparak "Kozan'da bu kültürü yaşatmak için emek veriyor ve aşıklarımızı izlemek için buradayız" diye konuştu.

"Halk ozanlarından Türk, Kürt kardeşlik vurgusu"

Ozan Nihat, sazı ile Güneydoğu'da Türk Kürt kardeşliği için konserler verdiğini son dönemde bu kardeşliğe gölge düşürmek isteyenlerde olduğunu ifade ederek Türkiye'nin her karış toprağında yaşayan insanların birlik ve beraberlik içinde hainlere fırsat vermeyeceğini kaydetti.

"Aşık sohbeti aşık dinlemek er kişinin hakkı"

Ozan Nihat, programa Denizli'den gelerek katıldığını kaydederek "Aşık sohbeti aşık dinlemek er kişinin hakkı. Aşık sazı ile milli ve manevi değerleri töreyi anlatandır. Göbek attırmaz. İlmi siyaset ile. Günümüzde bizi bölmeye çalışanlar var. 70 sene önce bizde Türk Kürt yoktu bizde. Hepimiz kaynaşmışız. Benim Arnavut, Kürt, Çerkez yeğenlerim var. Bizler etle kemik gibi kaynaşmışız. Burada bize de görev düşüyor. Ozan dünyayı elinin tersi ile itmiş ölümü öldürmüştür. Ozan yalan söylemez korkusuzdur" diye konuştu.

Aşıklar sazları ile atışma yaparak katılımcılara geçmişin hoşgörü ve saygısını anlatırken vatan sevgisi temalı sözleri ise katılımcılar tarafından yoğun alkış aldı.

Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı
Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı
Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı
Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı

Adana, Kozan, Vatan, Kürt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı - Son Dakika


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