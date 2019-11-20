Son Dakika Haberleri: Halk ozanı Çekiç Ali'nin oğlu Haydar Çekiç, Kırşehir'de toprağa verildi
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Halk ozanı Çekiç Ali'nin oğlu Haydar Çekiç, Kırşehir'de toprağa verildi

6 saat önce

Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Çekiç Ali'nin, dün vefat eden oğlu Haydar Çekiç (55) Kırşehir'de toprağa verildi.

Halk ozanı Çekiç Ali'nin oğlu Haydar Çekiç, Kırşehir'de toprağa verildi, System.String[]

Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Çekiç Ali'nin, dün vefat eden oğlu Haydar Çekiç (55) Kırşehir'de toprağa verildi.

Haydar Çekiç için kısa süre önce emekli olduğu Kırşehir Belediyesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Çekiç'in cenazesi, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi. Çekiç'in ailesi ile kardeşi halk ozanı Aydın Çekiç burada taziyeleri kabul etti.

Haydar Çekiç'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında babası Çekiç Ali'nin kabrinin yakınına defnedildi.

Törene, Vali İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun süredir kemik erimesi tedavisi gören Çekiç, dün evinde hayatını kaybetmişti.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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