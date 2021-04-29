Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü - Son Dakika

Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü

29.04.2021 10:46
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü, System.String[]

Yaklaşık bir haftadır kalbinde sorun yaşayan Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı, kalp muayenesi için gittiği özel bir hastanede fenalaşınca, acil ameliyata alındı.

Yaklaşık bir haftadır kalbinde sorun yaşayan Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı, kalp muayenesi için gittiği özel bir hastanede fenalaşınca, acil ameliyata alındı. Yapılan tetkiklerde, Şahballı'nın kalbe giden üç ana damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Hilmi Şahballı'ya stent takıldı, sonrasında tıkalı olan üç damarı değiştirildi.

"Allah, babamızı bize bağışladı"

Hastalığı ile ve ameliyatı ile ilgili gelişmeleri ünlü halk ozanının eşi Zeliha Şahballı, sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçının resmi hesabından yapılan paylaşım, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Babamız, canımız, her şeyimiz; asrımızın en kıymetli halk ozanı Hilmi Şahballı, bugün çok ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. Kalbinde tıkalı olan 3 damar değişti. Çok riskli ve çok zor bir ameliyatı, Yüce Rabbimizin izniyle sağ salim atlattık. Yaklaşık 1 haftadır ciddi kalp sorunu yaşayan Babamız Hilmi Şahballı'yı Rabbimiz bize bağışladı, akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıktı. Durumu şuanda çok iyi. Riskli ve çok zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlarımızdan Prof. Dr. Barbaros Kınıoğlu, Prof. Dr. Hakan Uçar hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim bu zor günlerde çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin"

"1 haftadır göğüs ağrısı çekiyordu"

Ünlü Halk Ozanı'nın Antalya'da yaşayan kendisi gibi sanatçı kızı Nurgül Şahballı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Kınıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Uçar'ın gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgiler aktardı. Nurgül Şahballı, "Babamın yaklaşık 1 aydır göğsünde ağrılar vardı. Bu ağrılar son 1 hafta sıklaşınca muayeneye oldu. Doktorlar, daha önce de birkaç kez bypass ameliyatı olduğu için babamın kalbinin yorgun olduğunu, ameliyatın bu nedenden dolayı çok riskli olduğunu söyledi ve ilaçlarla kalbi rahatlatmaya çalıştılar. İlaçlar çözüm olmayınca sabah saatlerinde hastaneye muayeneye gitmiş. Hastaneye gittiği sırada fenalaşınca hemen ameliyata almışlar. Doktorlar ameliyatın çok riskli bir ameliyat olduğunu ve tıkalı damarların çok zor açıldığını, sonrasında ise kalbe giden üç ana damarın değiştirildiğini söyledi. Allah'a şükürler olsun şimdi durumu iyi. Sevenlerinin duasıyla Rabbim onu bize bağışladı" dedi. - ANTALYA

Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü

Türk Halk Müziği, Hilmi Şahballı, Kalp, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü - Son Dakika


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