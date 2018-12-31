Halk Ozanı Kızıltuğ, Polatcı'nın Söylediği Türkülerle Anıldı

Ali Kızıtuğ'un memleketi Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı hayatıyla ilgili slayt gösterisiyle başladı. Halk ozanı Kızıltuğ'un besteleriyle anıldığı gecede Abdullah Polatcı, söylediği türkülere zaman zaman duygulu zaman zaman ise neşeli anlar yaşattı. Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği konserde salonu dolduran yüzlerce kişi Polatcı'nın söylediği türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.