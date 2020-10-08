Halk ozanı Muharrem Ertaş'ın evinin önünde çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, merhum halk ozanı Muharrem Ertaş'ın evinin önünde çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki 14 mahallede sıralı şekilde alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Muharrem Ertaş'ın evinin önünde de düzenleme yapıldığını anlatan Ekicioğlu, bahçesinin düzenlendiğini, duvarı yapıldıktan sonra da ağaç dikildiğini aktardı.

Bu çalışmalarda kentin kültürel değerlerinin olduğu yerleri de ele aldıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bağbaşı mahallemizdeki büyük ustamız Muharrem Ertaş'ın evinin bahçesi ve evinin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin parklarında ve yeşil alanlarında özellikle sonbahar mevsiminin gelmesi ile sonbahar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerimiz dezenfekte, ilaçlama, temizlik çalışmalarına devam ederken hemşehrilerimize ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdiğimiz maskelerin üretimine de hız kesmeden devam ediyoruz."