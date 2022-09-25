HALK OZANI NEŞET ERTAŞ BAĞCILAR'DA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

HALK OZANI NEŞET ERTAŞ BAĞCILAR'DA ANILDI

25.09.2022 13:26

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı.

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Sanatçı Onur Şan ile Erdal Şahin, Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi. Yoğun katılımlı gecede davetliler, bazen coşkuyla bazen de hüzünle türkülere eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi, 'Bozkırın tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın 10. yılında bir anma etkinliği düzenledi. Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkü dostlarını buluşturan gecede sanatçı Onur Şan ile Erdal Şahin sahneye çıktı. Ertaş'ın Türk halk müziği için önemli bir isim olduğunu söyleyen Şan, 'Değerli Neşet Ertaş'ı çocukluğumuzdan beri dinliyoruz. Kulağımızda da gönlümüzde de yeri var. Onun türkülerini seslendirmek bizim için şereftir' dedi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

İki ünlü isim daha sonra Neredesin Sen ve Gönül Dağı'nın da aralarında yer aldığı Ertaş'ın gönüllerinde iz bırakan türküleri seslendirdi. Katılımcıların sanatçılara eşlik ettiği gecede kimi zaman hüzünlü kimi zaman da coşku dolu anlar yaşandı. Bir saati aşkın süren konserde ilçe sakinleri müzik ziyafeti yaşadılar.

ÖRNEK BİR HALK OZANIYDI

Ertaş'ın ölüm yıldönümü sebebiyle açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de şunları söyledi: 'Neşet Ertaş, mütevazi yaşamı, türküleri ve hayata dokunuşuyla örnek bir halk ozanıydı. Onun türküleri hepimizi derinden etkilemiş ve gönüllerimize taht kurmuştur. Büyük ozanımızı saygı ve rahmetle anıyorum.'

YORUMLAR
500
Halk ozanı Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı Halk ozanı Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı
Kaynak: DHA

Bağcılar Belediyesi, Neşet Ertaş, Onur Şan, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALK OZANI NEŞET ERTAŞ BAĞCILAR'DA ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
11:40 Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 13:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: HALK OZANI NEŞET ERTAŞ BAĞCILAR'DA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement