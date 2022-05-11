Halk ozanı Neşet Ertaş, Beypazarı'nda konserle anıldı - Son Dakika
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Halk ozanı Neşet Ertaş, Beypazarı'nda konserle anıldı

11.05.2022 18:35
Halk ozanı Neşet Ertaş, Beypazarı'nda konserle anıldı

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anıldı.

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anıldı.

Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Neşet Ertaş'ı anma konserine, Kaymakam Refiki Yusuf İnce, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve davetliler katıldı.

Anma gününde ünlü sanatçının hayatı ve özgeçmişi anlatıldı.

Beypazarı Tolunay Özaka Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan konserde, Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müzik öğretmenleri ve öğrencileri sahne aldı.

Konserde sanatçılar, Neşet Ertaş türküleri seslendirildi.

Konser sonrasında Kaymakam İnce ve Karadede sanatçılara plaket ve gül takdim etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk ozanı Neşet Ertaş, Beypazarı'nda konserle anıldı - Son Dakika


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