Son Dakika Haberleri: Halk ozanı Neşet Ertaş Kartal'da anıldı
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Halk ozanı Neşet Ertaş Kartal'da anıldı

49 dakika önce

'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 7. yılında Kartal'da anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş Kartal'da anıldı, System.String[]

'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 7. yılında Kartal'da anıldı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Anma gecesinde yazar Ahmet Özdemir usta ozanın yaşam hikayesini ve hayatından anektodları anlatırken Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Tatlıtürk de sazıyla ve sesiyle Ertaş'ın türkülerini icra etti.

Gecede Tatlıtürk, Ertaş'ın unutulmaz parçalarından, "Dost ile sohbet edelim", "Yalan dünya", "Yine haber gelmiş", "Garibin dünyada yüzü gülemez" ve "Benim yurdum" adlı eserlerinin de aralarında olduğu repertuvarı çaldı ve söyledi.

Etkinlikte konuşan Özdemir ise Anadolu'daki abdallık geleneğinin son temsilcilerinden olan Neşet Ertaş'a 7 yıldan bu yana vefa gösteren Kartal belediyesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bir nesil onun türküleriyle büyüdü. Gelecek nesiller de onun türkülerini söyleyecek onu duyacak, onu yaşatacak. O bozkırın çoraklığını, yalnızlığını, yoksulluğunu ve feryadını çığlık gibi haykırdı. Hüzünler girdabıydı hayat hikayesi. Bozdağ'ın en acı sesiydi Neşet Ertaş. Gücü sesi ve sazıydı. Medyatik olmak istemedi. Nefesi ciğerinden değil yüreğinden gelen ender sanatçılardandı.

Müzikseverlerin türkülere eşlik ettiği gece yaklaşık iki saat sürdü.

Kartal Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Neşet Ertaş, Kartal, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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