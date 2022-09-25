Halk ozanı Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10'uncu yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, "Bozkırın tezenesi" olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, türkü dostlarını buluşturan gecede Onur Şan ile Erdal Şahin sahneye çıktı. İki ünlü isim "Neredesin Sen" ve "Gönül Dağı"nın da aralarında yer aldığı Ertaş'ın gönüllerde iz bırakan türkülerini seslendirdi. Katılımcıların sanatçılara eşlik ettiği gecede kimi zaman hüzünlü kimi zaman da coşku dolu anlar yaşandı.

Ertaş'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Neşet Ertaş, mütevazi yaşamı, türküleri ve hayata dokunuşuyla örnek bir halk ozanıydı. Onun türküleri hepimizi derinden etkilemiş ve gönüllerimize taht kurmuştur. Büyük ozanımızı saygı ve rahmetle anıyorum." açıklamasını yaptı.