'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 8'inci yılında Tuzla'da anıldı.

Mütevaziliğiyle gönüllerde taht kuran ve 'Bozkırın Tezenesi' lakabıyla bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 8'inci yılında Tuzla'da anıldı. Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde düzenlenen anma töreninde, Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın en unutulmaz türkülerini söyledi. Anma programında ayrıca Neşet Ertaş'ın hayatından kesitleri yansıtan fotoğraf sergisi de düzenlendi.

'BÜYÜK USTAYI TÜRKÜLERİYLE ANDIK?Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı , "Saz ve söz kültürünün en büyük temsilcilerinden olan büyük usta Neşet Ertaş'ı vefatının 8'inci yılında rahmet ile anıyorum. Tuzla Belediyesi olarak biz de Neşet Ertaş'ı anmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Burada Tuzla Gençlik Merkezi'ne bağlı genç kardeşlerimiz büyük ustanın en sevilen şarkılarını çaldılar ve söylediler. Ayrıca Bozkırın Tezenesi lakabıyla andığımız büyük ustanın hayatının bazı kesitlerini fotoğraflayarak burada sergiliyoruz? dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin ücretsiz yararlandığı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde verilen müzik kurslarının ve etkinliklerin yeni dönemde de devam edeceği öğrenildi.