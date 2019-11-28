Son Dakika Haberleri: Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi
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Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi

6 saat önce

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdiŞIRNAK - Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi

ŞIRNAK - Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

Ülkenin dört bir yanını dolaşan Nihat sönmez, Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçeye gelerek öğretmen evinde bir program düzenledi. Programa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve eşi Büşra Nur Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi. Sönmez, "47 senedir Almanya'dayım hala resmi ikametgah adresim orada. Burada izinli gibi görünüyorum. Türkiye'nin tüm sınırlarını dolaşmak istedim. İçimde bir ah kaldı, neden Beytüşşebap'a gidemedim diye, bu yüzden geldim. Zaten tarih boyunca hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim. Bugün buradayım birkaç gün daha kalacağım. Herkesi bu güzel konserlere davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sönmez, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi

Nihat Sönmez, Beytüşşebap, Şırnak, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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