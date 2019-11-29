Son Dakika Haberleri: Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor

6 saat önce

Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi. Sönmez, 5 gün boyunca ilçedeki çeşitli okullarda öğrencilerle buluşacak.


Ülkenin dört bir yanını dolaşan Nihat Sönmez, Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçeye gelerek program düzenledi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakamı İsmail Pendik, hakim Gamze Sağın, Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi.


Semih Ataman isimli öğrenci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir konserdi. Çok eğlendik. İlk defa ilçemize geldiği için çok mutluyuz" dedi. - ŞIRNAK

Nihat Sönmez, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 15:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]